Haşdi Şabi komutanından Suudi Arabistan'a tehdit
Haşdi Şabi Komutanı, Kuveytli milletvekili Abdulhamid Daşti ile telefon konuşması yaparak, Suudi Arabistan'ı tehdit etti.
- İHA
Haşdi Şabi Komutanı, Kuveytli milletvekili Abdulhamid Daşti ile telefon konuşması yaptı. Haşdi Şabi Komutanı, “Suudi Arabistan, size karşı durdu. Dünden beri milletvekilinin üyeliğini düşürmeye çalışıyor. Sizin dokunulmazlığınızı kaldırmaya, sizi tutuklamaya çalışıyor. Sizin sonunuzun da Nimr El-Nimr gibi olmasını istiyor. Sizin şehitlikten korkmadığınızı biliyoruz. Size kafayı takan Suudi Arabistan’a karşı yanınızdayız. Suudi Arabistanlı DEAŞ’lılar ve teröristlere karşı savaşıyoruz. Savaşta onları ezdik. Size ulaşmamaları için kafalarını ezmemiz lazım” ifadelerini kullandı.
Milletvekili ise Haşdi Şabi komutanını övdü.
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