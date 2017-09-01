Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Haseke'de rejim ve PYD çatışıyor

Suriye'nin doğu illerinden Haseke-Kamışlı bölgesinde Esed rejimine bağlı askerler ile PKK-PYD militanları arasında çatışma çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bir rejim askerinin öldüğü çatışmalarda iki taraftan 6 kişi de yaralandı. Rejim ve PYD tarafindan kontrol edilen Haseke'de bir cok yol çatışmalar sebebi ile kapatıldı. Gece başlayan çatışmalar şiddeti artarak devam ediyor.

Kaynak: YENİŞAFAK

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mehmetçik 2 bin 522 rakımlı dağda nöbet tutuyor

Mehmetçik 2 bin 522 rakımlı dağda nöbet tutuyor

Kabuğu soyulmuş bir limon yerseniz...

Kabuğu soyulmuş bir limon yerseniz...

Harika bir fikirle yola çıktılar

Harika bir fikirle yola çıktılar

İki köylü kayalıklarda dolaşırken bir delik buldu...

İki köylü kayalıklarda dolaşırken bir delik buldu...

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA