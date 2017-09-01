Haseke'de rejim ve PYD çatışıyor

<p> Bir rejim askerinin öldüğü çatışmalarda iki taraftan 6 kişi de yaralandı. Rejim ve PYD tarafindan kontrol edilen Haseke'de bir cok yol çatışmalar sebebi ile kapatıldı. Gece başlayan çatışmalar şiddeti artarak devam ediyor.</p> <p> Kaynak: YENİŞAFAK</p>
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