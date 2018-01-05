Hastanede skandal görüntü! Yeni doğan bebeğin kafasından tutarak oynadılar
Suudi Arabistan'daki bir hastanede dünyaya gelen bebek ile hemşirelerin oynadığı oyun büyük tepki çekti. 3 hemşire görevden uzaklaştırıldı
Suudi Arabistan'ın Taif kentindeki bir hastanede henüz birkaç saatlik bebeğin yüzünü, boynundan ve kafasından tutarak sıkıştıran 3 hemşire görüntülerin ortaya çıkmasıyla görevden uzaklaştırıldı.
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