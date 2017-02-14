Hava saldırılarında 14 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

Irak Hava Kuvvetlerinde görevli binbaşı Nureddin el-Usi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin, Musul'un batısında terör örgütü DEAŞ'ın kullandığı iki binayı hedef alan hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırılarda 13 militanın öldürüldüğünü, 18'inin yaralandığını ifade eden Usi, hedef alınan binada geniş çaplı hasar meydana geldiğini ve örgüte ait bazı askeri araçların imha edildiğini söyledi.

Irak ordusunda görevli binbaşı Abdusselam el-Cuburi de kentin batı yakasında yer alan Et-Tayaran Mahallesi'nde düzenlenen hava saldırısında örgütün İstihbarat Genel Sorumlusu Ebu Ahmed lakaplı Hakkı İsmail el-Amiri'nin öldürüldüğü bilgisini verdi. Cuburi, saldırının kim tarafından yapıldığına dair bilgi vermedi.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, 17 Ekim 2016 tarihinde, DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul kentinin geri alınması için operasyonun başladığını duyurmuştu. Söz konusu operasyon tarihinden yaklaşık 100 gün sonra kentin doğu yakasında kontrolün tamamen sağlandığı bildirilmişti.