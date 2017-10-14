Havalimanına bomba yüklü çanta bırakan beyaz Amerikalı: ABD topraklarında savaşa hazırlanıyordum

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Asheville Havalimanı'na bomba yüklü çanta bıraktıktan sonra yakalanan Amerikan vatandaşı Michael Christopher Estes'in, polise "ABD topraklarında savaşa hazırlandığı" yönünde ifade verdiği bildirildi.

Amerikan "Citizen Times" adlı yerel haber sitesinde yer alan ve daha sonra "Intercept" haber platformunda geniş şekilde işlenen habere göre Estes, geçen cuma günü Asheville Havalimanı'na bomba yüklü çanta bıraktı.

Güvenlik kameralarında Estes'in havalimanına çantayla girip eli boş bir şekilde çıktığının görülmesi üzerine olay yerine bomba arama köpeklerini getiren havalimanı polisi, çantanın patlayıcı madde dolu olduğunu belirledi.

Amonyum nitrat-benzin karışımı bomba

Olay mahalline gelen bomba imha uzmanlarının etkisiz hale getirdiği çantada, amonyum nitrat-benzin karışımı ve çok sayıda çivinin bulunduğu, ayrıca zamanlayıcı bir saatin de bombaya yerleştirildiği tespit edildi.

Polis raporunda, Estes'in bomba yüklü çantaya koyduğu saatin sabah 06.00'ya ayarlı olduğu ve havalimanına çok sayıda yolcunun giriş çıkış yaptığı bir zaman diliminde bombanın patlatılmaya hazır bir halde bırakıldığı belirtildi.

"ABD topraklarında savaşa hazırlanıyordum"

Polis raporundaki ifadesinde Estes'in, "ABD topraklarında savaşa hazırlandığını" söylediği ve bombayı bu sebeple yaptığını itiraf ettiği bilgisi yer aldı.

Polisin "patlayıcı madde kullanmaya teşebbüs" ve "havalimanında patlayıcı madde bulundurmak" suçlamalarıyla tutukladığı Estes'in yargılanmasına devam edildiği bildirildi.

Olay medyada yer almadı

Öte yandan ABD'nin önemli haber platformlarından Intercept'teki köşesinde konuyu geniş şekilde ele alan Shaun King, bir havalimanına yapılan muhtemel bir terör saldırısının ana akım Amerikan medyasında hiç yer almamasını eleştirdi.

King, "Hikaye etrafa yayılmadı ve Trump da konuyla ilgili tweet atmadı çünkü bomba bir göçmen, bir Müslüman ya da Meksikalı tarafından oraya konmamıştı. O bomba iyi ve yaşlı bir beyaz olan Michael Christopher Estes tarafından oraya konmuştu. Las Vegas saldırganı Stephen Paddock'tan farklı olarak Estes, amacının Amerikan topraklarında bir savaşı yaymak olduğunu açık bir şekilde dile getirdi." değerlendirmesini yaptı.

Diğer yandan Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) de bir açıklama yaparak yetkililerin olayı en kapsamlı şekilde araştırması gerektiğini belirtti.