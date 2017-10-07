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Havice'de DEAŞ militanlarına yönelik operasyon

Irak güvenlik güçlerinin, Kerkük kentinin Havice ilçesi ve ilçeye bağlı kasaba ve köylerde DEAŞ militanlarına yönelik geniş kapsamlı operasyon başlattığı belirtildi.

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Haşdi Aşairi (Sünni güçler) Havice Komutanı Vasfi El-Asi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Bölgedeki DEAŞ militanlarının bir çoğu güvenlik güçlerine teslim oldu. Militanlar Kerkük sınırındaki Peşmerge güçlerine teslim oldular.'' dedi. Asi, Havice'yi kurtarma operasyonu sebebiyle DEAŞ militanlarının ilçenin güneyine doğru kaçtıklarını belirterek, ''DEAŞ militanları, Havice'nin güneyindeki dağlık ve kırsal kesimlerde saklanıyorlar.'' diye konuştu.

Bölgedeki operasyonların köyleri de kapsayacağını dile getiren Asi, ''Havice ilçesine bağlı Rıyad kasabasının bazı köylerinde titiz bir DEAŞ arama operasyonu başlattık.'' ifadesini kullandı.

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