Havice'yi kurtarma operasyonunun ikinci aşaması başladı
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük'e bağlı Havice'yi terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun ikinci aşamasının başladığını açıkladı.
- AA
İbadi, yaptığı yazılı açıklamada, "Kerkük'ün batısındaki tüm bölgeleri kapsayan Havice'yi kurtarma operasyonunun ikinci aşamasını sabaha karşı başlattık." ifadesine yer verdi.
Irak'ın her karış toprağını geri alıp DEAŞ'ı püskürtmeye kararlı olduklarını vurgulayan İbadi, bu terör örgütünü yakında tamamen yeneceklerini kaydetti.
Başbakan İbadi, 21 Eylül'de Havice'yi kurtarma operasyonunun ilk aşamasının başladığını duyurmuştu.
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