Son Dakika Haberleri E-gazete 29Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Havice'yi kurtarma operasyonunun ikinci aşaması başladı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük'e bağlı Havice'yi terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun ikinci aşamasının başladığını açıkladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İbadi, yaptığı yazılı açıklamada, "Kerkük'ün batısındaki tüm bölgeleri kapsayan Havice'yi kurtarma operasyonunun ikinci aşamasını sabaha karşı başlattık." ifadesine yer verdi.

Irak'ın her karış toprağını geri alıp DEAŞ'ı püskürtmeye kararlı olduklarını vurgulayan İbadi, bu terör örgütünü yakında tamamen yeneceklerini kaydetti.

Başbakan İbadi, 21 Eylül'de Havice'yi kurtarma operasyonunun ilk aşamasının başladığını duyurmuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tonlarca ağırlıktaki su borularının altında can verdi

Tonlarca ağırlıktaki su borularının altında can verdi

Rize’de şiddetli yağış can aldı

Rize’de şiddetli yağış can aldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA