Havice'yi kurtarma operasyonunun ikinci aşaması başladı

İbadi, yaptığı yazılı açıklamada, "Kerkük'ün batısındaki tüm bölgeleri kapsayan Havice'yi kurtarma operasyonunun ikinci aşamasını sabaha karşı başlattık." ifadesine yer verdi.

Irak'ın her karış toprağını geri alıp DEAŞ'ı püskürtmeye kararlı olduklarını vurgulayan İbadi, bu terör örgütünü yakında tamamen yeneceklerini kaydetti.

Başbakan İbadi, 21 Eylül'de Havice'yi kurtarma operasyonunun ilk aşamasının başladığını duyurmuştu.