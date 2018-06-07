Hawaii'de 5,4 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, Kilauea Yanardağı'nda meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin yerin 600 metre altında kaydedildiği belirtildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Hawaii'de Kilauea Yanardağı'nın mayıs başında faaliyete geçmesinden bu yana bölgede 9 bin 900 deprem meydana geldi.

Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea Yanardağı'nda 1983'ten bu yana patlamalar oluyor.