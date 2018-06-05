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Hawaii'de Kilauea Yanardağı'nın faaliyete geçmesinden bu yana 9 bin 900 deprem meydana geldi

Hawaii'de son bir ayda 9 bin 900 deprem meydana geldiği bildirildi.

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CNN'de yer alan habere göre, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, bir ay önce ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nın faaliyete geçmesinden bu yana bölgede 9 bin 900 depremin meydana geldiği bildirildi.

En büyüğü 6,9 şiddetindeki deprem 4 Mayıs'ta meydana gelmişti. Aynı gün, halen kül ve lav püskürtmeye devam eden Kilauea Yanardağı faaliyete geçmişti.

Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lavlar şu ana kadar 117 evi kül etti.

Yanardağın faaliyete geçmesinin ardından Puna bölgesinden binlerce kişi tahliye edildi.

Püsküren lavların toplamda 20 kilometrekarelik alana yayıldığı belirtiliyor.

Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea Yanardağı'nda 1983'ten bu yana patlamalar oluyor.

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