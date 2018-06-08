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Hawaii'de lavlar 600'den fazla evi kül etti

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lavlar 600'den fazla evi yok etti.

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ABD'nin Hawaii eyaleti Belediye Başkanı Harry Kim, Hilo bölgesinde basına yaptığı açıklamada, geçen ay faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lavların, Kapoho ve Vacationland kıyı bölgelerinde 600'den fazla evi kül ettiğini belirtti.
 
Hawaii Valisi David Ige, bölgeye, afete müdahale için 12 milyon dolar verildiğini ifade etti.
 
Ige, bölgede polis, itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin, yaklaşık 40 gündür gece gündüz çalışmalara devam ettiğini söyledi.
 
Hawaii'de geçen ay faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lav, taş ve zehirli gaz nedeniyle bölgeden 2 bine yakın kişi güvenli yerlere tahliye edilmişti.

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