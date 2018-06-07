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Hawaii'de yeni karalar oluşuyor

ABD'nin Hawaii eyaletinde mayıs başında faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan akan lavların Kapoho bölgesini doldurmasıyla yeni karaların oluştuğu belirtildi.

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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) jeolog Wendy Stovall, Hawaii'de bazı bölgelerin tamamen yok olduğunu, bazı körfezlerin de lavla dolduğunu ve yeni karaların oluştuğunu ifade etti.

Adadaki tatil merkezlerinden "Vacationland"in lavlar tarafından tamamıyla yutulduğunu belirten Stovall, Kapoho bölgesinde yeni karaların oluştuğunu ifade etti.

Stovall, yanardağda daha büyük patlamaların olacağını söyledi.

Hawaii'de geçen ay faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lav, taş ve zehirli gaz nedeniyle bölgeden 2 bine yakın kişi güvenli yerlere tahliye edilmişti.

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