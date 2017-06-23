Hayata dans dersi

Zimbabwe’nin başkenti Harare’de dünyaya gelen Blessing Fire doğuştan yürüme engelli. Yapılan muayenede doktorlar Blessing’in yürümesinin mümkün olmadığını küçük yaşlardan itibaren tekerlekli sandalyeye alışması gerektiğini söyledi. Okul çağlarına kadar tekerlekli sandalye ile hareket eden Blessing, jimnastikle uğraşan ağabeyiyle spora yöneldi.

KENDİ DANS OKULU VAR

Kol kasları güçlü olduğu için kısa sürede ağabeyini geçen Blessing bir taraftan akrobatik dansla da ilgilenmeye başladı. Blessing engellerini hiçe sayarak o kadar çok çalıştı ki kısa sürede Zimbabwe’nin en çok aranan dansçılarından biri oldu. Kendisine ait dans stüdyosunda engelsiz gençlere ders vermeye başlayan Blessing Fire, Afrika’da katıldığı birçok yarışmadan da birincilikle döndü. Uzun mesafelerde hala tekerlekli sandalye kullanan Blessing, dans sayesinde artık yürüyebiliyor. Dansa başladığında alisenin bacaklarının kırılmasından kortuğunu dile getiren Blessing Fire, “Bacaklarım zaten engelliydi, daha fazla kırılamazdı. Bir şeyi çok istiyorsan, kendine inanıp çaba sarf etmen gerekiyor” diye konuştu.