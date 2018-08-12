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Hazar Denizi Anlaşması imzalandı

Kazakistan, Azerbaycan, Rusya, İran ve Türkmenistan, Hazar Denizi'nin hukuki statüsünde anlaştı.

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Hazar Denizi'nin ve altında yatan kaynakların, kıyısı olan ülkeler tarafından kullanılabilmesine olanak tanıyan anlaşma imzalandı. 20 yıl süren müzakerelerin ardından gelen anlaşmaya Rusya, İran, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan imza atacak. Anlaşmaya göre, kıyısı bulunmayan ülkeler Hazar Denizi'nde asker bulunduramayacak .

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