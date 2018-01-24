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HDP'li Kerestecioğlu, Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etti

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi olan HDP Milletvekili Kerestecioğlu, Türkiye'yi Zeytin Dalı Harekatı'ndan dolayı şikayet etti, 'ne yapacaksınız' dedi.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi Filis Kerestecioğlu, AKPM'nin Genel Kurulu'nda Türkiyealeyhine sorular yöneltti.  

 

 

 

"AVRUPA KONSEYİ TÜRKİYE'YE NE YAPACAK?"

Kerestecioğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland'a "İki gün önce Sayın Erdoğan, Afrin'e savaş ilan etti. Bölgede birçok sivilin hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Bu sırada Türkiye'de savaş karşıtı tüm barışçıl gösteriler şiddetle bastırılıyor. Bu konuyla ilgili Avrupa Konseyi ne yapmayı planlıyor?" sorusunu yöneltti.

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