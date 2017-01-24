Helikopter denize böyle çakıldı

Minas Gerais eyaletinde kalktıktan kısa bir süre sonra bilinmeyen bir sebeple alçalmaya başlayan helikopter, ardından suya çakıldı. Çevredekiler kazaya çığlıklar içinde şahitlik ederken, o anlar da kameraya yansıdı.

Neyse ki helikopterdeki 4 kişi de kazadan sağ olarak kurtuldu.