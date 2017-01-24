Helikopter denize böyle çakıldı
Brezilya’da içinde 4 kişinin bulunduğu helikopter denize düştü.
- İHA
Minas Gerais eyaletinde kalktıktan kısa bir süre sonra bilinmeyen bir sebeple alçalmaya başlayan helikopter, ardından suya çakıldı. Çevredekiler kazaya çığlıklar içinde şahitlik ederken, o anlar da kameraya yansıdı.
Neyse ki helikopterdeki 4 kişi de kazadan sağ olarak kurtuldu.
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