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Helikopter denize böyle çakıldı

Brezilya’da içinde 4 kişinin bulunduğu helikopter denize düştü.

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Minas Gerais eyaletinde kalktıktan kısa bir süre sonra bilinmeyen bir sebeple alçalmaya başlayan helikopter, ardından suya çakıldı. Çevredekiler kazaya çığlıklar içinde şahitlik ederken, o anlar da kameraya yansıdı.
Neyse ki helikopterdeki 4 kişi de kazadan sağ olarak kurtuldu.

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