Hem çirkin hem kırık ama servet değerinde
İngiltere’de çirkin olduğu için 30 yıldır kutuda saklanan 2 vazo sahiplerine servet kazandırdı.
İsmi açıklanmayan aile, kilerde bir kutuda sakladıkları vazoları bitpazarında satmak isterken bir antikacı bunların Çin’in Ming Hanedanı döneminden olduğunu tahmin ettiğini söyledi. Vazolar için bin sterlin (4 bin 700 TL) değer biçen antikacı aileye açık artırmaya gitmelerini önerdi. Somerset kentinde açık artırmaya çıkarılan 200 yıllık kırık ve çirkin vazolar için dünyanın farklı yerinden kırka yakın alıcı kıyasıyla yarıştı. Müzayedenin sonunda vazolar, Çinli bir zengin tarafından 180 bin sterline (840 bin TL) satın alındı.
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