‘Hem Yahudi hem demokratik olunmaz’

Ülkesinin çekimser kalmasını savunan Kerry, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hükümetinin tutumunu eleştirerek İsrail’in aynı anda hem Yahudi hem de demokratik bir devlet olamayacağını söyledi.

ABD’nin oylamanın planlayıcısı olduğu iddialarını reddeden Kerry, Obama’nın İsrail’e en çok destek veren başkanlardan olduğunu ve 10 yıllık plan kapsamında Tel Aviv yönetimine 38 milyar dolarlık askeri yardım yaptıklarını bildirdi. Netanyahu’ya yüklenen Kerry, İsrailli lideri “İsrail tarihinin en sağcı yönetimi” olarak nitelendirdi. Kerry’ye yazılı açıklamayla cevap veren Netanyahu ise İsrail karşıtı olmakla suçladığı Kerry’nin Yahudi yerleşim birimleri konusunda takıntılı olduğunu belirtti. Öte yandan Ortodoks Yahudiler, İsrail’in yasa dışı yerleşim yerleri inşasını kınayan BMGK kararını BM binası önünde düzenledikleri gösteriyle kutladı.