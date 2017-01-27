Heniyye, 5 ay aradan sonra Gazze'de

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı İsmail Heniyye'nin yaklaşık 5 ay önce ayrıldığı Gazze'ye, son olarak Mısır'da yaptığı görüşmelerin ardından döndüğü bildirildi.

Sınır Kapıları İdaresinden alınan bilgiye göre, Heniyye 5 aylık aranın ardından ailesi ve Hamas Siyasi Büro üyesi Ruhi Muştehi ile Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girdi.

Heniyye, hac ibadetini yerine getirmek üzere 5 Eylül'de Gazze'den Suudi Arabistan'a gitmiş ardından Katar ve Mısır'da Filistin konusunda görüşmeler gerçekleştirmişti.

Filistin basınında, Heniyye'nin bu sene yapılacak liderlik seçimlerinde aday olacağı ve Katar'da ikamet etmek amacıyla Gazze'den ayrıldığı yönünde haberler yer almıştı. Hamas ise 18 Eylül'de yayımladığı açıklamada Heniyye'nin Gazze dışına ikamet için çıktığı yönündeki iddiaları yalanlamış ve bir dizi ziyaretin ardından döneceğini duyurmuştu.

Öte yandan Hamas'ın mevcut Siyasi Büro Başkanı ve halihazırda Katar'da yaşayan Halid Meşal de 25 Eylül'de Heniyye ile katıldığı bir programda, hareketin başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmayacağının sinyalini vererek, "İsmail Heniyye'nin eski başbakan ve gurur duyduğumuz bir örnek olması gibi Halid Meşal'in de eski başkan olmasında bir sakınca yok. Gelecek yıl Halid Meşal, Hamas'ın 'eski Siyasi Büro Başkanı' olacak." ifadelerini kullanmıştı.