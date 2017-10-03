Heniyye Mısır İstihbarat Servisi Başkanı ile görüştü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Halid Fevzi bir araya geldi.

Gazze'deki Heniyye'nin bürosunda gerçekleşen görüşmeden sonra yapılan yazılı açıklamada, "Bölünmüşlük sayfasının kapatılarak, ulusal uzlaşmanın gerçekleşmesi için yeni bir sayfa açılması konusunda Mısır yönetiminin duruşu Mısırlıların duruşunun bir yansımasıdır." denildi.

Mısır'ın duruşunun bir teori veya siyasi gösteriş olmadığını belirten Heniyye, "Bütün ayrıntıları tartıştık. Geçiş aşamasındaki seçenekleri ve şeklini değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Mısır İstihbarat Başkanı'nın Gazze ziyaretini de değerlendiren Heniyye, ziyaretin Filistin'deki bölünmüşlüğün geride kaldığının bir göstergesi olduğunu aktardı.

Heniyye, Hamas'ın 'İdari Komite'yi fesh ederek, Kahire'deki bölünmüşlüğü bitirmek için atılan adımlara büyük katkı sağladığını kaydederek, "Bedeli ne olursa olsun, uzlaşıyı sağlayacağız. Zor ve önemli meseleleri çözeceğiz." diye konuştu.

Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Fevzi, uzlaşı çabalarından dolayı Filistin yönetimi ve Hamas'a teşekkür etti.