Heniyye Mısır'a uzlaşı önerisini kabul ettiklerini iletti

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Mısır tarafını arayarak Hamas'ın, Mısır tarafından sunulan ve en geç 5 hafta içinde ulusal birlik hükümeti kurulmasını da öngören Filistin uzlaşı önerisini kabul ettiğini iletti.



Heniyye'nin ofisinden yapılan açıklamada, Heniyye'nin, İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'i telefonla aradığı ve Hamas'ın geçen hafta Mısır tarafından sunulan Filistin uzlaşı önerisini kabul ettiğini ilettiği belirtildi.



Açıklamada, Heniyye'nin Kamil'e, "Bu öneri, kapsamlı bir diyalog sürecinin meyvesi. Hamas yönetimi, Filistin sahasında yaşanan olağanüstü şartlar, mülteciler ve Kudüs dosyası başta olmak üzere Filistin meselesinde yaşanan tehlikeli gelişmelerden hareketle bu öneriye güvenmektedir." dediği aktarıldı.



Filistin meselesindeki son gelişmelerin ve Gazze'ye yöenlik insani projelerin ele alındığı görüşmede, Heniyye'nin Mısır'daki görüşmelerde hakim olan olumlu atmosferi takdir ettiği ve Hamas'ın tüm alanlarda iş birliğine hazır olduğunu ilettiği kaydedildi.



Önerinin Filistin yönetimi tarafından başta memur maaşlarının ödenmesi olmak üzere Gazze'ye uygulanan cezai yaptırımların kaldırılmasını öngördüğü belirtilmişti.



Mevcut hükümetin bakanlarının Gazze'de faaliyet gösteren bakanlıklarda aynı idari yapıyı ve vergisiz yakıt sağlanarak elektrik santralinin işletmesini üstlenmesini de kapsayan önerinin, en geç 5 hafta içinde bir ulusal birlik hükümeti kurularak Gazze'deki memurların maaşlarının ödenmesini içerdiği aktarılmıştı.



Gazze'de yönetimi 2007'de devralan Hamas, Batı Şeria'daki Filistin hükümetinin Gazze'deki memurlardan işe gitmemelerini istemesi üzerine yaklaşık 40 bin memur atamıştı.



"Memur maaşları dosyası" Hamas ile Fetih arasında geçen yıl 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitirme amacıyla imzalanan son uzlaşı anlaşmasında da aksaklıklara neden olmuştu.