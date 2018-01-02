Heniyye'den intifadanın etkinleştirilmesi çağrısı

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD'nin Kudüs kararıyla mücadele için İsrail ile çözüm ve normalleşme sürecinin sona erdirilmesi ve intifadanın etkinleştirilmesi çağrısı yaptı.

İsrail parlamentosu Knesset'te, işgal altındaki Doğu Kudüs'ten çekilmeyi onaylamak için en az üçte iki çoğunluk aranması şartını getiren yasanın bugün kabul edilmesinin ardından açıklama yapan Heniyye, ABD'nin Kudüs kararıyla mücadele için İsrail ile çözüm ve normalleşme sürecinin sona erdirilmesi ve intifadanın etkinleştirilmesi çağrısında bulundu.

ABD'nin amacına ulaşmasını engelleyecek şekilde koordinasyon konusunda bir adım ileri gitmek, ABD'nin bölgedeki siyasetinden zarar gören ve Filistinlilerin haklarını destekleyecek uluslararası tarafların tutumlarından yardım almak gerektiğini ifade eden Heniyye, "İsrail ve ABD'nin kararları bizim iki siyasi yolda hareket etmemizi gerektiriyor. Birincisi barış sürecine güvenmemek hatta onu sona erdirmek, ikincisi ise İsrail ile normalleşme şekillerini bitirmek, İsrail'in tüm hareket sahasını kapatarak Filistin'in tamamının muhafazasının sağlanması, yaptığı ahmaklığın bedelini ödetmeye çalışmak ve Filistin uzlaşısının acil bir şekilde gerçekleşmesi." dedi.

"ARAPLARIN, MÜSLÜMANLARIN VE FİLİSTİNLİLERİN DAHİL OLDUĞU BİR PROGRAM YÜRÜTÜLMELİ"

Heniyye, "İsrail'in stratejisine karşı, İsrail ve ABD'nin kararlarının geçersiz kalmasını ve Filistin davasını ulusal kurtuluş projesi olarak tekrar gözden geçirmeyi sağlayacak kapsamlı bir stratejiye dikkati çekiyoruz." diye konuştu.

Bu stratejinin nerede olursa olsun her Filistinli tarafından desteklenen Filistin topraklarında bir halk intifadası üzerinde yoğunlaştığını ifade eden Heniyye, İsrail ve ABD'nin kararlarının geçersiz olması için Arapların, Müslümanların ve Filistinlilerin dahil olduğu bir program yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.