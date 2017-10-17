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ABD: Kuzey Kore konusunda en kötüsüne hazır olmalıyız

ABD ve Japonya, Kuzey Kore'nin üzerindeki baskıyı sonuna kadar arttırma konusunda anlaştı.

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Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya heyetleri bir araya gelerek, Kuzey Kore üzerine uygulanan baskıyı sonuna kadar arttırma konusunda el sıkıştılar.

ABD'li ve Japon diplomatlar, nükleer programı dolayısıyla bölgede yükselen tansiyonu gidermek adına Kuzey Kore'ye uygulanan baskıyı sonuna kadar arttırmak konusunda anlaşırken; diplomasinin sonuç vermemesi durumu için de 'en kötüsü'ne hazır olmaları gerektiğine vurgu yaptılar.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan, Japon mevkidaşı Shinsuke Sugiyama ile yaptığı görüşme sonrası, Dışişleri Bakanlığı'nın odak noktasının, bu olayı çözecek diplomasi olduğunu söyledi.

Sullivan, diplomasinin başarısız olması ihtimali için ise, "Japon, Güney Koreli ve diğer müttefiklerimizle birlikte, en kötüsüne hazır olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Sugiyama, bir kez daha, Japonya'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın 'bütün seçeneklerin masada olduğu' politikasının yanında olduğunu, fakat Rusya ve Çin ile koordineli biçimde bu işin diplomasi aracılığıyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Çarşamba günü ABD'li ve Japon diplomatlar Seul'e geçerek Güney Koreli mevkidaşlarıyla buluşacak ve Kuzey Kore görüşmelerine devam edecekler.

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