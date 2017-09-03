Hidrojen bombası nedir? Kuzey Kore'deki 6.3'lük depremin nedeni hidrojen bombası mı? soruların yanıtları belli oldu. Alınan son dakika bilgisine göre, Kuzey Kore hidrojen bombası denedi, 6.3'lük deprem oldu! Yeni geliştirdiği hidrojen bombasını dünyaya gösteren Pyongyang yönetimi, ardından bombayı test edip mükemmel bir başarı yakalandığını duyurdu. ABD ve Çin, test sırasında dev bir patlamanın ardından 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. İlk depremin ardından aynı noktada bu kez 4.6 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı daha tespit edildi.Gelişmeleri dünya televizyonları yayınlarını keserek verdi, Kuzey Kore'den peş peşe son dakika haberleri geliyor. ABD lideri Trump, dakikalar önce yazdığı Twitter mesajında Kuzey Kore'yi haydut devlet olarak tanımladı ve Kim Jong-un'un tek bir şeyden anladığını vurguladı. Trump'ın sözünü ettiği şık, elbette askeri müdahale.



Bağımsız sismik gözlemci NORSAR, patlamanın 120 kilotonluk bir etki yarattığını tahmin ediyor. 1 kiloton, 1000 ton TNT'nin patlamasına eş değer. Japon Meteoroloji servisi, gerçekleşen patlamanın önceki nükleer testlerden en az 10 kat daha güçlü olduğunu açıkladı.



Hidrojen bombası testini Kuzey Kore'yi sert şekilde kınayan Çin, sınırda muhtemel radyasyon hareketlerini izliyor. Hidrojen bombası veya füzyon bombası, kontrolsüz termonükleer enerji sağlayabilen yıkıcı nükleer silahtır.



Kuzey Kore'nin dün gece gerçekleştirdiği hidrojen bombası denemesi dünyada büyük yankı uyandırdı. Japonya, Çin ve Güney Kore başta olmak üzere pek çok ülkeden denemeyi kınayan açıklamalar geldi. Konuyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump ilk kez konuştu.



"EYLEMLERİ DÜŞMANCA VE TEHLİKELİ"



ABD Başkanı Donald Trump, "Kuzey Kore'nin sözleri ve eylemleri çok düşmanca ve tehlikeli olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.



Twitter'dan açıklama yapan Trump, "Çin için de büyük bir tehlike ve sıkıntı kaynağı olan haydut bir devlet. Kuzey Kore tek bir şeyden anlar!" dedi.









MERKEL VE MACRON'DAN KINAMA



Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron telefonda görüşerek AB'nin Kuzey Kore karşısında yaptırımlarını artırması gerektiği konusunu konuştular. İki lider Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesini kınadı.



DÜNYAYI ALARMA GEÇİRDİ! RUSYA BİLE KINADI



Kuzey Kore'de meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremin hidrojen bombası denemesinden kaynaklandığı açıklandı. Japon Dışişleri Bakanı yeni bir nükleer deneme yapıldığını doğruladı. Güney Kore Cumhurbaşkanı acil olarak Güvenlik Konseyi ile toplanırken, Japon savaş jetleri havalandı. Kuzey Kore, yeni bir hidrojen bombası denemesi yaptığını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı da Kuzey Kore'nin bölge barışı için ciddi tehdit oluşturduğunu açıkladı.



DEPREM 10 KM DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ



Kuzey Kore'nin nükleer füze denemelerini yaptığı bölgede, 10 km derinlikte meydana gelen depremin doğal yollardan olmadığı, insan etkisiyle olduğu belirtiliyor.



BÖĞEDEKİ ÜLKELER DE SALLANDI



Deprem Kuzey Kore'nin kuzeyindeki Çin'den, güneyindeki Güney Kore'nin başkenti Seul'e geniş bir alanda 5 ile 10 saniye arasında bir sarsıntı olarak hissedildi. Ana depremden 8 dakika sonra 4.6 büyüklüğünde bir de artçı sarsıntı kaydedildi.



KİM, HİDROJEN BOMBASIYLA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ



Depremden saatler önce Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, yeni bir hidrojen bombasıyla görüntülenmişti. Aynı saatlerde aynı bölgede Kuzey Kore'nin uzun menzilli füze denemesi yapması bekleniyordu.







JAPONYA, NÜKLEER DENEME YAPILDIĞINI AÇIKLADI



Japonya Dışişleri Bakanı Kuzey Kore'nin altıncı nükleer denemeyi yaptığını açıkladı. Toro Kono, "Kuzey Kore'den gelen bilgiler ve diğer incelemeler yeni bir nükleer deneme yapıldığını doğruluyor." ifadelerini kullandı.



HİDROJEN BOMBASININ GÜCÜ



Bir termonükleer bomba patladığında büyük bir gürültü, ışık, ısı ve nükleer serpintiler meydana gelir. Patlama sonucu meydana gelen şok dalgası kilometrelerce mesafelerdeki binaları yerle bir edebilecek kadar güçlüdür. Bombanın ışığı kilometrelerce uzaktaki insanlarda körlüğe bile yol açabilir. Bombanın yüksek ısısı geniş bir alandaki ağaç ve çalılıkları yakarak büyük yangınlara sebep olur.



ATOM BOMBASI MI, HİDROJEN BOMBASI MI DAHA GÜÇLÜ



Hidrojen bombasının tahrip gücü uranyum ve plutonyum kullanılan atom bombalarının tahrip gücünden oldukça yüksektir. Mesela SSCB’nin 1961 de patlattığı 60 megatonluk hidrojen bombası, İkinci Dünya Savaşında Hiroşima’ya atılan 15 kilotonluk atom bombasından yaklaşık 4 bin defa daha güçlüydü.



Bir termonükleer bombanın gücü bir milyon ton dinamitin gücüne eşit olan megaton cinsinden ifade edilir.Stratejik füzelere yerleştirilebilen hidrojen bombalarının gücü 100 kiloton ile 1,5 megaton arasında değişir.



Termonükleer bombalar kıtalararası balistik füzelerin savaş başlıklarına sığabilecek boyutlarda da üretilebilirler. Bu bombalar dünyanın çevresini yarım saatten az bir sürede dolanabilecek bir hızla giderken tespit edilen hedefin birkaç yüz metre yakınına düşürülebilirler.







İLK HİDROJEN BOMBASI NE ZAMAN DENENDİ



Hidrojen bombasından ilk defa 1950’lerin başında süper bomba diye bahsedilmeye başlandı. Amerikalıların 1 Kasım 1952’de denediği 5 ila 7 megatonluk hidrojen bombasının patlatılmasıyla bir ada ortadan kayboldu ve 5-6 m derinliğinde 1609 m çapında bir çukur açıldı. Atılan bomba Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarının yaklaşık 1.000 katı gücündeydi.



HANGİ ÜLKELERİN HİDROJEN BOMBASI VAR



Dünyada Rusya, ABD, Çin, İngiltere ve Fransa'nın hidrojen bombasına sahip olduğu biliniyor. Ciddi atom bombası stoğu olan Hindistan'ın da hidrojen bombası üretme konusunda sona yaklaştığı ifade ediliyor. Zaman zaman denemeler yaptığını duyuran Kuzey Kore'nin hidrojen teknolojisinde ne ölçüde gelişti ise bilinmiyor. Günümüzde 20 binden fazla hidrojen bombası olduğu tahmin ediliyor.



HİDROJEN BOMBASI YASAK MI?



5 Mart 1970’te nükleer silahların yaygınlaştırılmasını yasaklayan bir anlaşma kabul edildiği halde bilhassa büyük devletler silah yapımına bütün hızları ile devam etmektedirler.