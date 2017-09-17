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Hindistan Başbakanına ilginç doğum günü hediyesi

Hindistan’da bir STK, bölgede yaşanan sıkıntılara dikkat çekmek için Başbakan Narendra Modi’ye 68 paise yani yaklaşık 5 kuruşluk 6 adet çek gönderdi.

  • İHA
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  Hindistan’ın Vadnagar bölgesinde dünyaya gelen Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bugün 67’inci yaş gününü kutluyor. Modi, Rayalaseema Saguneeti Sadhana Samithi adlı bir sivil toplum kuruluşundan oldukça ilginç bir doğum günü hediyesi aldı. Sivil toplum kuruluşunun bir kaç üyesi Modi’ye 68 paise yani yaklaşık 5 kuruşluk 6 adet çek gönderdi.  STK üyeleri, Modi’nin ülkenin andra pradeş eyaletinde bulunan Rayalaseema bölgesini ihmal ettiği gerekçesiyle protesto amacıyla böyle bir yöntem seçtiklerini ifade etti.
 
  Rayalaseema Saguneeti Sadhana Samithi Başkanı Dasarath Reddy kentte çok sayıda nehrin bulunduğunu ancak sulama ve içme suyu projesi eksikliği nedeniyle bölge halkı ile ve çiftçilerin su kıtlığı ile karşı karşıya kaldığını ifade etti. Reddy, “Sorunlarımıza dikkat çekmek istiyoruz bu nedenle bu çekleri gönderiyoruz. Bu barışçıl bir protesto ancak güçlü bir etki etmesini bekliyoruz” dedi.
 
  Modi’ye gönderilen çeklerin 15 Eylül tarihinde postaya verildiği öğrenildi.

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