Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur: Doğu komşumuz Hindistan'la savaşa gerek yok

Basın toplantısında konuşan Gafur, komşu iki ülkenin de nükleer güç olduğunun altını çizerek, yaşanan sorunların diyalog ve saygıyla çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Diplomaside yapılan hataların savaşlara sebep olduğuna işaret eden Gafur, "Keşmir'de doğu komşumuz Hindistan'la savaşa gerek yok. Bu yüzden diyalog devam etmeli ancak Hindistan her zaman diyalog masasını terk eden taraf olmuştur, Pakistan değil." diye konuştu.

Gafur, Kontrol Hattı adı verilen sınırla ikiye ayrılan Keşmir bölgesinde 2003 yılında ateşkes yapıldığını ancak son yıllarda ateşkes ihlallerinin yaşandığını anımsatarak, "2018 yılı başından bu yana Kontrol Hattı'nın Hindistan tarafından bin 577 defa ateş açıldı. 48 kişi öldü, 265 kişi de yaralandı." ifadelerini kullandı.

Gafur, Keşmir konusunda Hindistan ile 2003 yılında yapılan ateşkese saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Pakistan ile ABD arasında yaşanan gerilime de değinen Gafur, ABD'nin Pakistan'ı terör örgütlerine güvenli alan oluşturduğu gerekçesiyle suçladığını belirterek, bu iddiayı kabul etmediklerini dile getirdi.

ABD'nin Pakistan'a her yıl yolladığı 1,1 milyar dolarlık askeri yardımı ocak ayında kestiğini hatırlatan Gafur, "2014'te başlattığımız askeri operasyonlar sonrasında ülkemizde bulunan bütün örgütleri sınırlarımızın dışına çıkardık." dedi.