Hindistan: Irak’ta terör örgütü DEAŞ’ın kaçırdığı 39 Hindistanlının cesedi bulundu

Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, DEAŞ’tan temizlenen Irak’ın Musul kentinde Baduş köyündeki bir dağda cansız bedenlere ulaşıldığını aktardı. Swaraj, yapılan DNA testleri sonucunda cesetlerin 4 yıl önce Musul’da kaybolan Hindistanlı inşaat işçilerine ait olduğunun ortaya çıktığını açıkladı. “Tüm kanıtlara dayanarak kaçırılan 39 kişinin öldürüldüğünü söyleyebilirim” diyen Hindistanlı Bakan Swaraj, bir toplu mezarda bulunan cesetlerle 38 işçinin DNA'sının eşleştiğini, diğer işçinin cesedinin ise DNA örneklerinin yüzde 70 eşleştiğini ifade etti.

Swaraj, başkent Bağdat’a 420 kilometre uzaklıktaki Baduş köyündeki dağın tespit edilmesinde Bağdat yetkilileri ile beraber çalışıldığını ve cesetlerin bulunduğunu söyledi.

Hindistan hükümeti, Irak’ta kaybolan işçilerin yaşadığına inanıyordu ve serbest bırakılmaları için çalışma yürütüyordu.