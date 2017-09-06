Hindistan, Keşmirlileri sosyal medyada da engelliyor

"Kashmir Reader" gazetesinde yazan Wasim Khalid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 31 Ağustos'ta, Twitter'dan, iki yazısıyla Hint yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle hükümetin kendisinden şikayetçi olduğunu, bu nedenle paylaşımlarını kaldırmasının istendiği bir e-posta aldığını belirtti.

Khalid, "Önce bunun bir şaka olduğunu düşündüm. Sürekli gelen sahte e-postalardan biri olduğunu sandım ancak daha dikkatli baktım ve bunun gerçekten Twitter'dan gelen bir e-posta olduğunu fark ettim." dedi.

Durumu, "Hint medyasında asla gösterilemeyecek gerçekleri yayınlayanları caydırma amaçlı bir girişim" olarak değerlendiren Khalid, "Bu girişim, Keşmir'de yaşananları dünyaya olduğu gibi aktaran sosyal medyanın küçük penceresini kapatmayı amaçlıyor. Keşmir'dekileri kontrol altında tutmayı nasıl sürdürdüklerini dünyanın görmesini istemiyorlar ve bu yüzden Keşmirlileri sosyal medyada engellemek istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Khalid, şikayete neden olan paylaşımlarından birinin, Keşmir'e ait bir haber sitesinde kısa süre önce yer alan bir makale, diğerinin ise "Keşmir'de Hint kuvvetleri tarafından canlı kalkan olarak kullanılan bir gencin" görüntüsüyle ilgili olduğunu aktardı.

Indian Express'in haberine göre, Hindistan'daki federal hükümet 24 Ağustos'ta Twitter'dan bazı hesapları ve Keşmir ile ilgili paylaşımların engellemesini talep etmişti.

Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı da Twitter'dan, çoğu paylaşımı Keşmir ile ilişkili olan 19 hesabı engellemesini, 95 twiti de kaldırmasını istemişti.

Twitter'ın, hükümetten gelen şikayetlerin ardından çok sayıda Keşmirlinin sosyal medya hesabı ile düzinelerce twiti engellediği ortaya çıkmıştı.