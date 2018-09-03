Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Hindistan, S-400'den vazgeçmeyeceğini ABD'ye iletecek

Yeni Delhi'de savunma ve Dışişleri bakanları düzeyinde (2+2 formatı) 6 Eylül'de yapılacak ilk toplantıda Hindistan'ın ABD tarafına yaptırım tehditleri ve itirazlarına rağmen Rusya'dan S-400 Triumf füze savunma sistemi satın alma kararından vazgeçmeyeceğini aktaracağı belirtildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yeni Delhi merkezli NDTV sitesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde 6 Eylül'de ABD-Hindistan bakanları arasında yapılacak görüşmede Hindistan tarafının ABD tarafına S-400 satın almaktan vazgeçmeyeceğini ileteceği kaydedildi.
Üst düzey bir Hindistan kaynağı "Rusya ile S-400 anlaşmasını neredeyse tamamladık, daha da ilerlemek istiyoruz. ABD tarafına bu konudaki tavrımızı iletmeyi planlıyoruz" dedi.
 
Habere göre, Yeni Delhi, S-400'lerin bölgesel koşullar nedeniyle Hindistan'a gerekli olduğu gerekçesiyle Washington'ın yaptırımlarını engellemek istiyor. (Sputnik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´ndan duygu yüklü ´Zafer´ klibi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´ndan duygu yüklü ´Zafer´ klibi

Uçan taksilerin hizmete gireceği ilk 5 ülke açıklandı

Uçan taksilerin hizmete gireceği ilk 5 ülke açıklandı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

Kiraların il ve ilçelerdeki en pahallı ve en ucuz olduğu yerler

Kiraların il ve ilçelerdeki en pahallı ve en ucuz olduğu yerler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA