Hindistan, İsaril'den alacağı 'Spike' siparişini iptal etti
Hindistan Savunma Bakanlığı, İsrail'den tedarik etmeyi planladığı 500 milyon Dolar'lık Spike füzesi konusunda fikir değiştirdi. Rafael firmasının 3 Ocak'ta yaptığı açıklamaya göre Hindistan, kararından vazgeçerek siparişi iptal etti.
2017 yılı mart ayında açıklanan tedarik planı, 321 Spike füze rampası, 8 bin 356 adet füze, 15 eğitim simülatörü ve ilgili ekipmanları kapsıyordu. Ayrıca, devlete ait Bharat Dynamics Limited'e teknoloji transferi altında ilave bin 500 fırlatma sistemi ve yaklaşık 30 bin ilave füze imal etme opsiyonu da söz konusuydu.
C4Defence'ın haberine göre, Hindistan Savunma Bakanlığı, karar değişikliğine dair henüz bir yorum yapmadı.
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