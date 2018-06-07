Hindistan uzay programına 1,5 milyar dolarlık bütçe ayırdı

Hindistan hükümetinin yaptığı açıklamaya göre, uzay programı için ayrılan 1,5 milyar dolarlık bütçe, Başbakan Narenda Modi başkanlığında toplanan kabine tarafından onaylandı.

Kalkınmadan Sorumlu Bakan Jitendra Singh, bu bütçenin onaylanmasının önemini vurgulayarak, 4 tonu bulabilen daha ağır uyduların fırlatılmasında diğer ülkelerdeki fırlatma üslerine ihtiyaçları kalmayacağını söyledi.

Singh, onaylanan bütçe ile 4 yıl içerisinde çok sayıda uydunun fırlatılacağını da anlattı. Hindistan, Şubat ayında 31 uydu fırlatmıştı.