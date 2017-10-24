Hindistan ve Afganistan liderleri terörle mücadelede edecek

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye bir günlük resmi ziyarette bulundu.

Gani ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ikili görüşmesinde, "terör tehdidini" sona erdirmek için atılacak adımlar da dahil olmak üzere çeşitli konular ele alındı.

Görüşmenin ardından Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raveesh Kumar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Modi ve Devlet Başkanı Gani, ikili, bölgesel ve küresel konularda görüşerek, terör tehdidini sona erdirme hususundaki kararlılıklarını dile getirdi." ifadesine yer verdi.

Gani, daha sonra, Hindistan Cumhurbaşkanı ve Hindistan Dışişleri Bakanı ile de bir araya geldi.

İki ülke arasında Hindistan'ın Afgan polisine vereceği eğitime dair bir anlaşma imzalandı.

Gateway House düşünce kuruluşu Uluslararası Güvenlik Merkezi Direktörü Samir Patil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Afganistan'da şu anda olanlar, hem Taliban'ın artan saldırıları hem de Afgan Talibanı ile hükümet arasında bir çeşit uzlaşı sağlanması için uluslararası toplum tarafından çaba sarf edilen siyasi cephede olanlar açısından önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Patil, Afganistan'ı, ekonomik yardım yoluyla güçlendirmenin Hindistan'ın "mantıklı bir stratejisi" olduğunu söyledi.