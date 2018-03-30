Hindistan'da 1,6 milyon öğrencinin sınav sonuçları iptal edildi

Hindistan yerel basınına göre 12. sınıf muhasebe ve 10. sınıf matematik sorularının sınav tarihinden 2 gün önce çalınarak sosyal medya üzerinden bazı öğrencilerle para karşılığı paylaşıldığı tespit edildi.

Sınav sorularının çalındığına ilişkin ihbarın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde şu ana kadar 32 kişi gözaltına alındı.

Polis, soruları çalan kişilerin, sınav sorularını 4 bin rupi (320 lira) karşılığında bazı öğrencilere sattığını açıkladı.

Soruların çalındığının anlaşılmasının ardından 1,6 milyon öğrencinin muhasebe ve matematik sınavı iptal edildi.

Hindistan'da 2015'te sınav sorularının çalınması nedeniyle 300 kişi gözaltına alınmış, 750 öğrenci de okuldan atılmıştı.

Hindistan'da öğrenciler, okul notlarına göre üniversiteye yerleştirildiği için sınavlarda alınacak notlar, büyük önem arz ediyor.