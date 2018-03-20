Hindistan’da 18 yaşındaki genç kız cep telefonuyla konuşurken öldü
Hindistan’da 18 yaşındaki bir kadın, cep telefonuyla konuşurken hayatını kaybetti. Ailesi, şarj halindeyken patlayan aletin ölüme neden olduğunu ifade etti.
Hindistan’ın doğusundaki Odişa eyaleti, cep telefonuyla konuşurken öldüğü iddia edilen 18 yaşındaki Uma Oram’ın hikâyesiyle sarsıldı.
Ailesi, şarj halindeki cep telefonuyla konuşan kızlarının, aletin patlaması üzerine bayıldığını ifade etti.
Kafasından, göğsünden ve bacaklarından yaralanan genç kadın hastaneye götürüldü; ancak burada hayatını kaybettiği açıklandı.
Polis olayı araştırırken, kızın cesedine de otopsi yapılacak.
Yerel medya, cep telefonunun Nokia’nın eski bir ürünü olduğunu bildirdi.
(Milliyet)
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