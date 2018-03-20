Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Hindistan’da 18 yaşındaki genç kız cep telefonuyla konuşurken öldü

Hindistan’da 18 yaşındaki bir kadın, cep telefonuyla konuşurken hayatını kaybetti. Ailesi, şarj halindeyken patlayan aletin ölüme neden olduğunu ifade etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hindistan’ın doğusundaki Odişa eyaleti, cep telefonuyla konuşurken öldüğü iddia edilen 18 yaşındaki Uma Oram’ın hikâyesiyle sarsıldı.
 
Ailesi, şarj halindeki cep telefonuyla konuşan kızlarının, aletin patlaması üzerine bayıldığını ifade etti.
 
Kafasından, göğsünden ve bacaklarından yaralanan genç kadın hastaneye götürüldü; ancak burada hayatını kaybettiği açıklandı.
 
Polis olayı araştırırken, kızın cesedine de otopsi yapılacak.
 
Yerel medya, cep telefonunun Nokia’nın eski bir ürünü olduğunu bildirdi.
(Milliyet)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Güzel´in cenaze töreninde TBMM´de bir ilk

Güzel´in cenaze töreninde TBMM´de bir ilk

A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı

A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı

Kum tanesi büyüklüğünde bilgisayar

Kum tanesi büyüklüğünde bilgisayar

Kıyıya vuran canavar şoke etti!

Kıyıya vuran canavar şoke etti!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA