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Hindistan'da 257 kişinin yaşamını yitirdiği saldırılarla bağlantılı 2 kişi idama mahkum edildi

Hindistan'ın Mumbai kentinde 1993 yılında düzenlenen bombalı saldırılarla ilişkili iki kişiye idam cezası verildi.

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Mahkeme, 257 kişinin yaşamını yitirdiği saldırılarla bağlantılı cinayet ve suç teşkil eden gizli plan yapmaktan hüküm giyen iki sanığı idama mahkum etti.
 
Aynı davada yargılanan, bombalı saldırıların ardından Hindistan'dan kaçan ve 2005 yılında Portekiz tarafından iade edilen bir kişi ve bir diğer sanık da ömür boyu hapis cezalarına çarptırıldı.
 
Mahkeme, bir sanığa da 10 yıl hapis cezası verdi.
 
Mumbai saldırılarına ilişkin 2007 yılında yapılan ilk yargılamada 100'den fazla kişi hüküm giymiş, bunlardan 11'i idam cezalarına çarptırılmıştı.
 
Saldırıların düzenlendiği yıl, Hindu milliyetçilerin 16. yüzyıldan kalma bir camiyi tahrip etmesi üzerine çıkan şiddet olaylarında çok sayıda Müslüman öldürülmüştü.

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