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Hindistan'da 5 katlı bina çöktü: 3 ölü

Hindistan’ da 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi.

  • İHA
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Hindistan’ın Mumbai kentinde Bhendi Bazaar bölgesinde 5 katlı bir bina çöktü. Çok eski olduğu tahmin edilen binanın çökmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, yaklaşık 40 kişinin kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi. Arama kurtarma çalışmaları sürdüğü belirtildi.

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