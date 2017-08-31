Hindistan'da 5 katlı bina çöktü: 3 ölü

Hindistan’ın Mumbai kentinde Bhendi Bazaar bölgesinde 5 katlı bir bina çöktü. Çok eski olduğu tahmin edilen binanın çökmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, yaklaşık 40 kişinin kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi. Arama kurtarma çalışmaları sürdüğü belirtildi.