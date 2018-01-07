Hindistan'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Hindistan'ın Manipur eyaletinde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- Reuters
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 22.8 km derinliğinde meydana gelen deprem sonrası herhangi bir ölü ya da yaralı bildirimi yapılmadı.
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