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Hindistan'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Hindistan'ın Manipur eyaletinde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

  • Reuters
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Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 22.8 km derinliğinde meydana gelen deprem sonrası herhangi bir ölü ya da yaralı bildirimi yapılmadı.

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