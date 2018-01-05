Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Hindistan'da domuz gribi alarmı

Hindistan'ın Racastan eyaletinde son günlerde artan vakalar üzerine domuz gribi alarmı verildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

"The Hindu" gazetesinde yer alan habere göre, aralık ayında 400'den fazla hastaya domuz gribi teşhisi konulan eyalette son 3 günde 85 hastada daha virüse rastlandı.

Vakaların artması üzerine harekete geçen Racastan Sağlık Bakanlığı, eyalet genelinde domuz gribi alarmı vererek virüsün rastlandığı bölgelere ilk yardım ekiplerinin yönlendirildiğini açıkladı.

Eyalet Sağlık Bakanı Kaliçaran Saraf, salgının önüne geçmek için gerekli önlemlerin alındığını dile getirerek, "Domuz gribi vakalarında erken tanı koyup bir an önce tedaviye başlamak için gerekli çalışmaları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl da Racastan eyaletinde 3 bin 214 kişide virüse rastlanmış, 241 kişi domuz gribi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik kabine değişikliği açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik kabine değişikliği açıklaması

Çin'den yapay zeka alanına dev yatırım

Çin'den yapay zeka alanına dev yatırım

Efsane olmuş whatsapp diyalogları kırdı geçirdi

Efsane olmuş whatsapp diyalogları kırdı geçirdi

İşte İran'daki o provokatörler

İşte İran'daki o provokatörler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA