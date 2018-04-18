Hindistan'da düğüne giden kamyonet nehre düştü, 21 kişi hayatını kaybetti

Hindistan haber kanalı NDTV'ye göre, Madhya Pradeş eyaletine bağlı Singrauli bölgesinden Sidhi bölgesinde bir düğüne katılmak üzere yola çıkan kamyonetin, Sidhi bölgesinin Amelia köyü yakınlarında, Jogdaha Köprüsü'nün bariyerlerine çarparak Son Nehri'ne düşmesi sonucu 21 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Köprüden yaklaşık 30 metre düşerek nehrin kuru kısmına çakılan kamyonetin ters döndüğünü belirten yetkililer, şoförün araç hakimiyetini kaybetmiş olabileceğini söyledi.

Yöre halkının kazayı yetkililere haber vermesi üzerine bölgeye polis ve kurtarma ekipleri gönderildi.

Kazada yaralanan 30 kişi bölgedeki hastaneye kaldırıldı.