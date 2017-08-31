Hindistan'da gırtlak kanseri teşhisi konan kişi sigaraya başlamasına neden olan arkadaşını öldürdü

Hindistan'da yaşayan 25 yaşındaki Mustakim Ahmed, gırtlak kanseri olduğunu ve sebebinin de sigara olduğunu öğrenince öfkelenerek, kendisini sigara ve marijuanaya başlattığı iddiasıyla iş arkadaşı Inayat'ı vurarak öldürdü.

Ayrıca polis, bir restoranda aşçı olarak çalışan Ahmed'in öldürdüğü iş arkadaşı Inayat'ı kendisinden daha başarılı olduğu için kıskanmış olabileceğini de söyledi.

KISKANDI İDDİASI

Komiser yardımcısı Sibesh Singh, "Söylentilere göre, Ahmed ve Inayat iş yerinde arkadaş olmalarına rağmen, Inayat işinde daha başarılıydı. Ayrıca restoran sahibinin kısa sürede en gözdesi olmuştu" dedi.

"AŞIRI SİGARADAN KANSERE YAKALANDI"

Ahmed'in sigara ve marijuana alışkanlığının, Inayat'ın etkisiyle arttığı iddia edildi. Singh, "Bu süreçte Ahmed'de gırtlak enfeksiyonu oluştu ve doktorun kendisine aşırı sigara içtiği için gırtlak kanserine yakalandığını söylediğini iddia etti" diye konuştu.

TARTIŞTIKTAN SONRA SİLAHLA VURDU

Indepentent'ın haberine göre, performansı kötüleşen Ahmed işten kovuldu. Memleketi Amroha'ya döndüğünde kendisine bir tabanca satın aldı. Birkaç gün sonra restorana geri gelen Ahmed'in, Inayat'ı işten kovdurmayı başaramazsa öldürmeyi planladığı ifade edildi. Komiser Singh olayı anlatırken "Inayat'la kavga etmeye başlayan Ahmed tartışmanın ortasında onu vurdu" dedi.

Hastaneye kaldırılan Inayat hayatını kaybetti, Ahmed ise olay yerinden kaçtıktan bir süre sonra yakalandı.