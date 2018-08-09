Hindistan'da heyelan 18 can aldı
Hindistan'ın Kerala eyaletinde meydana gelen heyelanlarda 18 kişi hayatını kaybetti.
- AA
Ülke basınındaki habere göre, eyalette gece etkisini artıran şiddetli yağışlar dört bölgede heyelana neden oldu.
Heyelanlarda en az 18 kişinin öldüğü, 3 kişinin kayıp olduğu belirtildi.
Kayıp 3 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
Meteoroloji Kurumu, bölgede yağışların gelecek günlerde de devam edeceği uyarısı yaptı.
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