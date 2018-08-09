Hindistan'da heyelan 18 can aldı

Ülke basınındaki habere göre, eyalette gece etkisini artıran şiddetli yağışlar dört bölgede heyelana neden oldu.

Heyelanlarda en az 18 kişinin öldüğü, 3 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Kayıp 3 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Meteoroloji Kurumu, bölgede yağışların gelecek günlerde de devam edeceği uyarısı yaptı.