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Hindistan'da heyelan 18 can aldı

Hindistan'ın Kerala eyaletinde meydana gelen heyelanlarda 18 kişi hayatını kaybetti.

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Ülke basınındaki habere göre, eyalette gece etkisini artıran şiddetli yağışlar dört bölgede heyelana neden oldu.      
 
Heyelanlarda en az 18 kişinin öldüğü, 3 kişinin kayıp olduğu belirtildi.      
 
Kayıp 3 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.      
 
Meteoroloji Kurumu, bölgede yağışların gelecek günlerde de devam edeceği uyarısı yaptı.      
 

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