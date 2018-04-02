BBC'nin haberine göre, ülke genelinde Dalit kastına mensup on binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri sırasında çıkan olaylarda 4 kişi yaşamını yitirdi.

Gösterilerden tren seferlerinin etkilendiği ve birkaç eyalette bazı otoyolların protestocular tarafından kapatıldığı belirtildi.

Gösteriler üzerine açıklama yapan Federal Hükümet, (alt kastlara yönelik zulmün engellenmesiyle ilgili) "Belirlenmiş Kast ve Belirlenmiş Kavim Yasası"nın geçmişte "suistimal edildiği" hükmünü veren Yüksek Mahkemenin bu kararını gözden geçirmesi çağrısında bulundu.

Alt Kastlar Derneğinin Genel Sekreteri KP Choudhary, yasanın, bu kasta yönelik herhangi bir ayrımcılığı cezalandırılabilir suç kategorisine sokarak Dalitleri koruduğunu söyledi.

Gösteriler nedeniyle kuzeydeki Pencap eyaletinde sınavların ertelendiği, tüm eğitim kurumlarının, banka ve büroların kapatıldığı, internet hizmetinin geçici süreyle kesildiği kaydedildi.

Madhya Pradeş eyaletinin bazı kesimlerinde büyük kalabalıklar halinde toplanılması yasaklandı, bazı bölgelerinde de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Uttar Pradeş, Jharkhand, Rajastan ve Bihar eyaletlerinde de göstericilerle polis arasında çatışmaların çıktığı ifade edildi.

Hindistan'daki kast sisteminin en alt sırasında yer alan Dalitlere karşı ayrımcılığın günlük yaşamın bir parçası olduğu belirtiliyor. Yaklaşık 200 milyon Dalitin, üst kastlarla aynı tapınaklara ve okullara gitmesine izin verilmiyor.

Resmi istatistiklere göre, Hindistan'da 2016 yılında alt kastlara yönelik 40 binden fazla suç işlendi.