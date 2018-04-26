Hindistan'da katledilen küçük kız için adil yargılama çağrısı

Yüksek Mahkeme, adil yargılama konusunda en ufak bir eksiklik yaşanması durumunda davanın Kathua'dan başka bir bölgede görüleceğini açıkladı

Kathua'da 10 Ocak'ta kaybolan ve 17 Ocak'ta cesedi bulunan 8 yaşındaki Asifa'nın babası, ailesi ve avukatlarının tehdit edildiğini belirterek, Yüksek Mahkemeye başvurdu. Bunun üzerine Başyargıç Dipak Misra başkanlığındaki hakimler heyeti, küçük kızın ölümüyle ilgili davada yargılamanın adil olması çağrısı yaptı.

Küçük kızın babası, Kathua Barosu'na mensup avukatların, gösteri düzenlemesi ve olayla ilgili dava açmaya giden asayiş bürosu ekiplerinin mahkemeye girişini engellemesinin ardından duruşmanın, Kathua yerine Çandigarh'da görülmesini talep etti.

Adil yargılama çağrısında bulunan Yüksek Mahkeme de bu konuda en ufak bir eksiklik ihtimali bulunması halinde dahi davanın Kathua yerine başka bir bölgede görüleceğini belirtti.

Mahkeme heyeti, yargılamanın yalnızca suçlular için değil aynı zamanda maktulün ailesi için de adil olması, bu kişilere ve avukatlarına koruma sağlanması gerektiğini vurguladı.

Hindistan Baro Meclisi ise Yüksek Mahkemeye, Cammu Keşmir avukatlarının, Kathua'daki tecavüz vakasında adaleti engellemediğini savundu.

Savcılık iddianamesinde, Asifa'nın defalarca tecavüze uğradığı, işkence gördüğü, en sonunda boğularak öldürüldüğü ve öldükten sonra kafasına taşla vurulduğu ifadesi yer almıştı.

İddianamede ayrıca, 60 yaşındaki emekli hükümet yetkilisi Sanji Ram'ın, Surender Verma, Anand Dutta ve Tilak Raj adlı kişiler ve Asifa'yı bulmakla görevlendirilen iki memurdan biri olan Deepak Khajuria'nın yardımlarıyla suçu planladığı belirtilmişti.

İddianamede, Ram'ın oğlu Vishal, yeğeni ve diğer iki genç de tecavüz ve cinayetle suçlanmıştı.

Yüksek Mahkeme, bugün aynı zamanda Sanji Ram ve Vishal Jangotra'nın, davanın Cammu Keşmir'de görülmesi ve soruşturmanın federal soruşturma bürosuna devredilmesi talebini değerlendirmeyi kabul etti.

- İktidar üyelerinin suçlulara yönelik desteği

İktidardaki BJP partisi, ülkedeki tecavüz olaylarını örtbas etmekle ve adalet karşısına çıkarmakta gecikmekle toplumun bütün kesimleri tarafından suçlanıyor.

Küçük Asifa'nın tecavüzcüsü ve katillerine, iktidar partisi üyelerinin desteği de dikkati çekerken, BJP üyesi Rajiv Jasrotia, konunun ailevi bir mesele olduğunu iddia etmiş ve şüphelilerin tutuklanması parti üyeleri tarafından protesto edilmişti.

Hindu milliyetçisi sağcı bir grup avukat, polisin iddianameyi mahkemeye sunmasını engellemeye çalışırken, BJP üyesi 2 Eyalet Bakanı tecavüzle suçlanan kişilerin lehine bir gösteriye katılmıştı.

Bakanlar daha sonra görevlerinden istifa etmişti.

Küçük Asifa Müslümanları sindirme çabalarının kurbanı oldu

Yerel basındaki haberlere göre, Kathua ilçesine bağlı Rasana köyünde yaşayan 8 yaşında Asifa, 10 Ocak'ta ormana ailesine ait atları almaya gitti ancak geri dönmedi.

Himalayalar'da yaşayan göçmen Müslüman topluluk Gujjarların üyesi olan ailesi ve komşuları tüm çabalarına rağmen kızı bulamamıştı.

Asifa'nın ailesi, 12 Ocak'ta polise başvurmuş ancak Hint polisi olayla ilgilenmemişti.

Yıllardır, bölgedeki Hindu çoğunluk tarafından ezilen ve yerlerinden edilmek istenen Gujjarlar, polisin ilgisiz tavrını protesto amacıyla gösteriler düzenlemişti.

Küçük Asifa'nın cesedi 17 Ocak'ta bulunmuş, annesinin ifadesine göre Asifa işkence görmüş, bacakları kırılmış, tırnakları siyaha dönmüştü ve kollarında ve parmaklarında çürüme izleri vardı.

Cesedin bulunmasından 6 gün sonra 23 Ocak'ta, Cammu Keşmir Eyalet Başbakanı Mehbooba Mufti, olaya dair cinayet büroda soruşturma açılmasını istemişti.

Olayla ilgili 8 kişiyi tutuklayan dedektifler, Asina'nın yerel bir Hindu tapınağında günlerce tutulduğunu ve bilincinin kapalı kalması için sürekli sakinleştirici verildiğini bildirmişti.

Dedektifler, Khajuria ve arama çalışmalarına katılan diğer polis memurlarının, ceset adli tıp laboratuvarına gönderilmeden önce Asifa'nın kanlı ve çamurlu elbiselerini yıkadıklarını öne sürmüştü.

Sağcı Hindular Asifa'nın cesedinin köye gömülmesine izin vermedi

Asifa'nın cesedini, satın aldıkları ve daha önce ölülerini gömdükleri alana gömmek isteyen Gujjarlar, sağcı Hinduların tehditleri üzerine küçük kızın cesedini 11 kilometre mesafede başka bir köye götürmüştü.

Suçu işleyenlerin gerekçelerinden birinin, Gujjarları korkutarak Cammu Keşmir'i terk etmelerini sağlamak olduğu düşünülüyor.