Hindistan’da leopar çevredekilere saldırdı

Indore kentinde leoparın kaçmasının ardından etrafını çevreleyen insanlar bir evin girişine ağ çekerek leoparı yakalamaya çalıştı.

Olaya ait görüntüler leoparı yakalamaya çalışan bir kişi tarafından cep telefonuyla çekildi. Ancak hayvanın etrafına çekilen ağ yerine bir boşluk bularak dışarı atlaması nedeniyle çok sayıda kişi hayvanlar başbaşa kaldı.

Leopar kaçan kişilerden birinin üzerine atlayarak talihsiz adamı yaraladı.

Olay yerine 20 dakika sonra orman departmanına bağlı ekiplerin girmesiyle hayvanın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

(Hürriyet)