Hindistan'da mahkeme, bir Müslüman'ı linç ettikleri gerekçesiyle 11 kişiyi ömür boyu hapse mahkum etti

BBC'nin haberine göre, Jharkhand eyaletindeki bir mahkeme, Alimuddin Ansari'yi döverek öldüren 11 kişiye müebbet hapis cezası verdi.

Savcı Sushil Kumar Shukla, "Indian Express" gazetesine yaptığı açıklamada, cinayetle ilgili 12 kişinin tutuklandığını ancak mahkemenin, mahkumlardan birinin cezasını yaşı nedeniyle ertelediğini belirtti.

Shukla, mahkemenin, reşit olmamasına rağmen bir yetişkin olarak yargılanmasını arzu ettiğinden bu sanık için henüz karar vermediğini söyledi.

Ansari'yi linç eden kalabalık, etlerin taşınmasında kullanılan aracı da ateşe vermişti.

Nüfusun çoğunluğunu Hinduların oluşturduğu ülkede birçok eyalette inek öldürmeyi 7 yıla kadar hapisle cezalandıran yasalar mevcut. Bu tip düzenlemeler Müslüman azınlığın dini vecibesi olan kurban kesmeye de yasak getirdiğinden toplumsal ihtilafa sebep oluyor. Son 2 yılda Hindistan'da Müslümanlara ve büyük baş hayvan ticareti yapan alt kasttan Hindulara yönelik saldırılar arttı.

Ülkede yakın dönemde hayvanları kesimhaneye götürdükleri ve et yedikleri gerekçesiyle özellikle Müslüman azınlığa yönelik çok sayıda nefret saldırısı düzenlendi.

Assam eyaletine bağlı Gauhati kentinin doğusunda yer alan Nagon bölgesinde bir köyde, geçen yıl mayıs ayında halk, inek çaldıklarını iddia ettiği 2 Müslüman erkeği taş ve sopalarla öldürmüştü.

Diğer yandan, 16 yaşındaki Cüneyt Han adlı Müslüman bir genç, geçen yıl haziran ayında, Mathura şehrinden Yeni Delhi'ye trenle seyahat ederken yanında et taşıdığı gerekçesiyle bir grubun bıçaklı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Başbakan Modi'nin Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisinin (BJP) iktidarda bulunduğu Gujarat eyaletinde, geçen yıl mart sonunda inek öldürmeye ömür boyu hapis cezası getirilmiş, inek eti bulunduranlara da 7 ila 10 yıl hapis veya bin 500 ila 7 bin 500 dolar para cezası verilmesi öngörülmüştü.