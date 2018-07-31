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Hindistan'da muson yağmurları 1 ayda 569 can aldı

Hindistan'da muson yağmurlarının yol açtığı seller ve toprak kaymaları nedeniyle temmuz başından yana 569 kişi hayatını kaybetti.

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Hindistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, muson yağmurlarının ülkenin tamamında etkili olduğu bildirildi.

Yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle ay başından bu yana 569 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Meteoroloji Kurumu da yağışların gelecek günlerde devam edeceğini duyurarak, gerekli önlemlerin alınması yönünde çağrı yaptı.

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