Hindistan'da orman yangını: 9 ölü
Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde çıkan orman yangınında 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
- AA
Yerel medyada yer alan habere göre, yetkililer, Theni bölgesinde yer alan Kurangani tepelerinde çıkan yangında ormanda yürüyüş yapan 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığı kaydetti.
Yaralıların civardaki hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.
Yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.
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