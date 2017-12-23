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Hindistan'da otobüs nehre düştü: 32 ölü

Hindistan'ın batısında Rajasthan eyaletinde bir yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 32 kişi hayatını kaybetti.

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Hindistan'ın batısında Rajasthan eyaletinde bir yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 32 kişi hayatını kaybetti.
 
Hükümet yetkilisi K.L. Katara, başkent Yeni Delhi'nin 375 kilometre güneyindeki Sawai Madhopur bölgesinde meydana gelen kazada 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin yaralandığını söyledi.
 
Sürücüsü hız yapan yolcu otobüsünün bir başka aracı sollamaya çalışırken köprüden nehre uçtuğu belirtildi.
 
Kaza sırasında Lalsot kentine giden otobüste kaç yolcunun bulunduğu bilinmezken bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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