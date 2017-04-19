Hindistan'da otobüs nehre uçtu
Hindistan'ın kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinde, 44 yolcu taşıyan otobüs nehre yuvarlandı.
Himaçal Pradeş'e bağlı Shimla kenti yetkililerinden Rohan Chand Thakur tarafından yapılan açıklamada, 44 yolcu taşıyan otobüsün dağlık yolda seyrederken yaklaşık 250 metreden Tons Nehri'ne yuvarlandığını söyledi. Thakur, kazada otobüstekilerin hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtti. Kurtarma çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Thakur, kazanın nedeninin araştırıldığını ifade etti.
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