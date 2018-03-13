Hindistan'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 13 kişi öldü

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 13 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.



Yerel basındaki haberlere göre, yolcu otobüsü Uttarakhand eyaletin Ramnagar kenti yakınlarında uçuruma yuvarlandı.



Kazada 13 yolcu hayatını kaybetti. Yaralanan 11 yolcu çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.



Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu, ölü sayısının artabileceği belirtildi.



Hindistan'da bakımsız yollar, eski araçlar ve dikkatsiz sürücüler nedeniyle meydana gelen kazalarda her yıl 150 binden fazla kişi yaşamını yitiriyor.