Hindistan'da petrol rafinerisinde yangın: 43 yaralı

Hindustan Times'ın haberine göre, emniyet yetkilisi Shahji Umap, Maharashtra eyaletinin Mumbai bölgesi yakınlarındaki petrol rafinerisinde çıkan yangında yaralanan 22 kişinin ayakta tedavi edildiğini, 21 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

BPCL yetkilileri, yangının kontrol altına alındığını ve 20 işçinin tesisten tahliye edildiğini bildirdi. Yangına 7 itfaiye aracı, 2 köpük ikmal aracı ve 2 jumbo tanker ile müdahale eden Mumbai İtfaiyesinden PS Rahangdale, yangının hydrocracker ünitesi ile sınırlı kaldığını belirtti.